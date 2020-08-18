Российский генерал погиб в результате взрыва на пути автоколонны в Сирии

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Как уточнили в Минобороны, 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зора на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство."В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", - отметили в военном ведомстве.Там также сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно. Кроме того, руководство Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.24 сентября 2017 года в Минобороны РФ сообщили, что близ Дейр-эз-Зора погиб старший группы российских военных советников в Сирии генерал-лейтенант Валерий Асапов.Фото: EPA-EFE/YAHYA NEMAH, архив/ТАСС