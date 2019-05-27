Рогозин показал попадание молнии в ракету «Союз» после запуска
27 мая 2019 20:24
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter опубликовал видео попадания молнии в ракету «Союз-2.1б», передает РБК.
На кадрах видно, как заряд попадает во взлетающую ракету. «Поздравляем командование <...> с успешным запуском! Молния вам не помеха», — написал Рогозин.
Молния ударила в ракету через несколько секунд после запуска с космодрома Плесецк. Однако «Союз-2.1б» впоследствии успешно вывел спутник «Глонасс-М» на орбиту.
Собеседник РБК в «Роскосмосе» отметил, что, как правило, подобные ситуации предусматриваются, хотя и являются редким явлением.
Сегодняшний запуск — первый с начала года старт ракеты-носителя с космодрома Плесецк. Согласно графику «Роскосмоса», 27 июня «Союз-2.1б» должен будет стартовать с Восточного с метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2–2.
На кадрах видно, как заряд попадает во взлетающую ракету. «Поздравляем командование <...> с успешным запуском! Молния вам не помеха», — написал Рогозин.
Молния ударила в ракету через несколько секунд после запуска с космодрома Плесецк. Однако «Союз-2.1б» впоследствии успешно вывел спутник «Глонасс-М» на орбиту.
Собеседник РБК в «Роскосмосе» отметил, что, как правило, подобные ситуации предусматриваются, хотя и являются редким явлением.
Сегодняшний запуск — первый с начала года старт ракеты-носителя с космодрома Плесецк. Согласно графику «Роскосмоса», 27 июня «Союз-2.1б» должен будет стартовать с Восточного с метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2–2.
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