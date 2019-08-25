Режиссёр "Закона каменных джунглей" разбился на машине из каршеринга
25 августа 2019 17:20
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Согласно предварительной версии, Хомский за рулём каршерингового автомобиля не справился с управлением и влетел в стоявший впереди большегруз. Он умер до приезда врачей. Режиссёру было 42 года.
Фото: соцсети
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