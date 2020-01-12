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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Ренату Литвинову сбила машина в Москве

12 января 2020 20:32
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Литвинова шла по улице и около ресторана фастфуда на нее наехала машина, за рулем которой находилась девушка.
Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы, передает РИА Новости

Ассистентка Ренаты Литвиновой раскрыла подробности ДТП. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". Артистка попала под машину на пешеходном переходе. По словам ее помощницы, Литвинова получила незначительные травмы, и ее жизни сейчас ничего не угрожает.

"После аварии ей помогли посторонние люди добраться в медучреждение, где ей была оказана медицинская помощь", — сообщила представитель актрисы.

Источник РИА Новости подтвердил, что в ДТП пострадала Рената Литвинова.

"Инцидент произошел сегодня в 15.45. Автомобиль марки Mercedes сбил женщину на Тверском бульваре в районе дома 27, строение 6", — сказала собеседница агентства из столичного главка ГИБДД.

По информации РЕН ТВ, за рулем автомобиля, сбившего Литвинову, была 28-летняя женщина. Водитель сообщила, что артистка почти не пострадала в ДТП, самостоятельно поднялась и покинула место происшествия.

Виновницу аварии оштрафовали на две тысячи рублей за то, что она не пропустила пешехода.


Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Комментарии


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