Рейды "Должник" по злостным неплательщикам штрафов прошли в Самаре

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Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре напоминают о том, что административный штраф не взимается на месте совершения правонарушения, а оплачивается в банк или иную кредитную организацию. Сроки оплаты указаны в постановлении по делу об административном правонарушении. В случае пропуска указанного срока постановление о назначении наказания направляется судебному приставу - исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Так, во время работы на территории Октябрьского района полицейские и приставы посетили тех, кто не оплатил несколько административных штрафов и не отреагировал на повестки. Во время рейдов стражи правопорядка провели разъяснительную работу среди должников. В отношении неплательщиков составили протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Назначенный административный штраф правонарушители оплатили в тот же день. По адресам, где граждан не было дома, сотрудники органов внутренних дел оставили повестки о явке в отдел полиции № 4 Управления МВД России по г. Самаре.

В ходе работы в Самарском районе к административной ответственности привлечена женщина 1973 года рождения, которая в установленный срок не оплатила наложенный штраф за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах. По решению суда женщине назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ. По 30 часов общественно-полезных работ придется выполнить еще двум злостным неплательщикам — мужчинам 1994 и 1997 годов рождения, проживающим на территории Самарского района.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам, в отношении которых были составлены административные протоколы, не ожидать принудительных мер взыскания, а своевременно оплачивать штрафы и предоставлять копии квитанций в группу по исполнению административного законодательства.