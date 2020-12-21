Ребенка в Москве госпитализировали из-за удара стеклянных дверей в метро

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Двухлетний ребенок получил травму в результате удара стеклянных дверей на станции метро «Цветной бульвар» в Москве, передают "Известия". Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

«Накануне днем со станции метро «Цветной бульвар» из стеклянных деверей выходила гражданка с коляской, от сильного сквозняка двери ударили по ребенку 2018 года рождения, в результате чего он получил травмы», — отметили в ведомстве.

Пострадавшему вызвали бригаду медиков, которые доставили его в больницу. Подробности и обстоятельства инцидента выясняются полицией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин