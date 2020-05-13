Разыскивается женщина-водитель, которая в Ставропольском районе сбила двух детей и скрылась

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Водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия.В ДТП пострадала девочка, она получила ссадины и ушибы.Просим всех, кому что-либо известно об обстоятельствах данного происшествия, обращаться в отдел МВД России по Ставропольскому району по телефонам:ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району: 28-36-96Группа розыска ОГИБДД: 28-15-20; 89272144136; 892777527769 , передает пресс-служба ГИБДД Ставропольского района.Фото: пресс-служба ГИБДД Ставропольского района