Разрушены мосты, с корнем вырваны деревья. Затопленный город на Урале сняли на видео с дрона

186

На кадрах видно низину с участками и домами, по которым прошла вода. Уровень небольших рек в городе намного выше обычного.В городе Нижние Серги из-за непогоды принято решение о введении режима ЧС. Из-за сильных ливней и повышения уровня воды в водоёмах произошло подтопление около 200 домов, также пострадало несколько административных зданий, повреждены опоры ЛЭП, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный. Спасателям удалось эвакуировать семь человек, остальные жители самостоятельно покинули свои дома. Информации о пострадавших в МЧС не поступало.