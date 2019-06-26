Раненый житель Тувы чудом выжил, пролежав месяц в берлоге медведя как запас еды
26 июня 2019 21:15
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Житель Республики Тыва, который назвал себя Александром, угодил в лапы медведя. Зверь сильно покалечил его, сломав позвоночник. Однако хищник не стал сразу есть свою жертву, а затащил в берлогу и припрятал про запас, до худших времён, пишет life.ru со ссылкой на EADaily.
Измождённого и измученного пострадавшего спустя месяц обнаружили охотники. Найти израненного мужчину им помогли собаки. Что особенно удивительно, Александр находился в сознании и мог двигать руками, несмотря на сильное истощение. Его передали на попечение медиков, подробности о его состоянии пока не известны.
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