Работника подведомственной администрации Сургута организации задавил дорожный каток
7 сентября 2019 16:39
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— Вечером он по личной инициативе заехал на объект, где идут дорожные работы. Из-за череды внешних обстоятельств произошёл несчастный случай, — рассказал Ura.ru источник в администрации города.
По предварительным данным, водитель спецтехники не заметил стоявшего спиной мужчину и наехал на него. Он скончался до приезда врачей. По факту трагедии проводится следственная проверка.
«Погибший - работник подведомственной администрации организации, не самой администрации», - рассказали в СКР по Югре, уточняет ugra.aif.ru.
Фото Pixabay
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