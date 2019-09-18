Пьяную балерину, избившую двух полицейских, посадили в тюрьму

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Танцовщица попала за решетку на два месяца и не сможет выступать в течение 12 месяцев после освобождения."Полицейские прибыли в аэропорт, где обнаружили обвиняемую в очень пьяном состоянии. Она искала паспорт. Рядом с ней был еще один человек, - рассказала обвинитель Руксана Насер. - Балерину попросили уйти, но она отказалась".Дайана Ривера свою вину признала и извинилась перед офицерами за поведение.До этого балерина выступала в престижной танцевальной компании Víctor Ullate Ballet, которой руководит испанский хореограф и режиссер Виктор Ульяте.