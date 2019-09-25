Пропал без вести фигурант громкого дела, оправданный присяжными
25 сентября 2019 16:44
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Андрей Маклаев вместе со своим знакомым Игорем Гужиным и уроженцем Средней Азии Хуснидином Нуридиновым были подозреваемыми по делу об убийстве бойца-рукопашника Владимира Попова, выступавшего на ринге под псевдонимом Якудза за Самарский региональный центр единоборств «Арес». Попова подстрелили в мае 2017 года рядом с домом №34 на улице Калинина, где он жил. Стрелявший — им был азиат — скрылся на белом ВАЗ-2105.
По версии следствия, потерпевший неофициально участвовал в переделе сфер влияния в ритуальном бизнесе на территории Самары и за это был убит. За убийство Якудзы исполнители якобы получили 1 млн руб.
Вскоре водителя «пятерки» — им оказался Нуридинов — задержали. Киллера и еще одного участника нападения не нашли — они скрылись за границей. Также были задержаны предполагаемые заказчики убийства — Андрей Маклаев и Игорь Гужин, но в декабре 2018 года суд присяжных состава преступления в их действиях не нашел и признал непричастными к убийству. Осужден был один Нуридинов.
В начале сентября 2019 года этот приговор был отменен Верховным судом, дело отправлено на новое рассмотрение. Очевидно, теперь процесс стартует без Маклаева, который пропал без вести в конце июля 2019 года. Он уехал от дома №48 на улице Луначарского на белой Toyota Camry и больше его никто не видел. В середине сентября 2019 года по факту исчезновения Маклаева возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Пропавший без вести Маклаев был главой фермерского хозяйства «Чайка» с регистрацией в Куйбышевском районе. Кроме того, он входил в число учредителей самарской фирмы «Шимгаз» (розничная торговля).
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Подсудимый утверждает, что не крал полотно, а всего лишь позаимствовал. Он назвал своей целью хайп. Закон
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