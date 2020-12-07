Прокуратура Дагестана проверяет информации о массовой гибели тюленей

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Прокуратура Дагестана проводит проверку информации о массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа. Ранее соцсетях появились видеоролики, на которых видны туши тюленей в морском прибое.

Заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов обнаружил 17 мертвых тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском. Судя по всему, они пролежали там не один день. Никомагомедов отметил, что вода в море в эти дни очень грязная.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа – единственное млекопитающее Каспийского моря. В этом году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.