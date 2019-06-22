Продавец фруктов в Иркутске вернул мужчине пакет с миллионом рублей
22 июня 2019 13:18
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28-летний Шамхал Гезалов шёл в банк вместе с другом и заметил, что незнакомец обронил пакет на выходе из кредитной организации. Не заметив этого, мужчина сел в машину и уехал.
Гезалов поднял пакет и нашёл в нём миллион рублей. Друг Шамхала сразу выложил сообщение о находке в социальной сети, а он сам бросился в погоню за хозяином денег.
Уроженец Азербайджана долго не мог догнать мужчину, потому что тот не хотел останавливаться. Тогда Гезалов показал ему пакет, после чего невнимательный владелец денег остановился. Он пытался отблагодарить Шамхала, но тот от денег отказался. Тогда житель Иркутска купил ему дорогую бутылку коньяка.
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