Приставы Самары передали на уничтожение 94 литра алкогольной продукции.

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Несколько индивидуальных предпринимателей осуществляли продажу алкогольной продукции без соответствующей документации, за что были привлечены к административной ответственности. Суд назначил каждому индивидуальному предпринимателю наказание в виде административного штрафа с конфискацией алкогольной продукции.

Конфискованная продукция не имела сопроводительных документов, подтверждающих законность нахождения ее в обороте. Судом принято решение, что данная продукция подлежит уничтожению.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем возбуждены исполнительные производства в отношении индивидуальных предпринимателей. Судебный пристав передал конфискованную алкогольную продукцию представителям Росалкогольрегулирования для последующего ее уничтожения.