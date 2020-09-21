         Приставам передали исполнительный лист на снос турбазы в Ставропольском районе

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Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области на прошлой неделе передало исполнительный лист на снос 22 объектов на базе отдыха "Хуторок Озерный" в отдел судебных приставов Красноярского района.

Напомним, ранее Красноярский районный суд признал комплекс строений на берегу пруда на реке Ташла в Ставропольском районе незаконно возведенным на территории, относящейся к лесному фонду РФ.

"Решение суда, вступившее в силу в конце июля, никто не торопился исполнять, и нам пришлось написать и направить не одну жалобу в региональные органы власти, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки", — рассказала корреспонденту издания активистка СНТ "Красное поле" Анна Устименко.

Дачники давно добиваются освобождение береговой полосы пруда, где у них ранее был общественный пляж. Владелица же ООО "Хуторок" Ольга Кулаксыз продолжает расширять свой бизнес: строить домики для клиентов, бани и аттракционы на акватории пруда, не оформляя разрешительную документацию.

Кроме того, недавно сгорела одна из этих бань с названием "Титаник". Местных жителей беспокоит то, что теперь на пруде красуются ее останки, а владелица их не утилизирует, пишет Волга Ньюс.