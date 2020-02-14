При жесткой посадке вертолета на Ямале погибли два человека

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"Погибшие — члены экипажа", — уточнил собеседник агентства.Смерь двух человек подтвердили в региональном управлении МЧС.Всего на борту находились семь пассажиров и трое членов экипажа.В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили, что, по информации с места происшествия, погибли командир воздушного судна и бортмеханик. Выжившие выбрались из вертолета самостоятельно.Ми-8 авиакомпании "Скол" направлялся в порт Сабетта с Гыданского полуострова. По данным МЧС, борт попал в метель, у него сломались лопасти, машина сильно повреждена и лежит на крыше. Авария произошла в полукилометре от места назначения.Представитель Уральского следственного управления на транспорте СК сообщил РИА Новости, что ведомство начало процессуальную проверку.Фото: соцсети