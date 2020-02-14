При жесткой посадке вертолета на Ямале погибли два человека
14 февраля 2020 17:42
78
"Погибшие — члены экипажа", — уточнил собеседник агентства.
Смерь двух человек подтвердили в региональном управлении МЧС.
Всего на борту находились семь пассажиров и трое членов экипажа.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили, что, по информации с места происшествия, погибли командир воздушного судна и бортмеханик. Выжившие выбрались из вертолета самостоятельно.
Ми-8 авиакомпании "Скол" направлялся в порт Сабетта с Гыданского полуострова. По данным МЧС, борт попал в метель, у него сломались лопасти, машина сильно повреждена и лежит на крыше. Авария произошла в полукилометре от места назначения.
Представитель Уральского следственного управления на транспорте СК сообщил РИА Новости, что ведомство начало процессуальную проверку.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
14 февраля 2020 17:10
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет. Закон
95
13 февраля 2020 18:06
Он попросил передать ему в качестве благодарности 1 миллион рублей. Закон
250
13 февраля 2020 17:04
Каждой компании назначена административная выплата в четыре миллиона рублей. Закон
295
12 февраля 2020 14:45
Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве. Его должны были взять под стражу в зале... Закон
340
11 февраля 2020 22:55
Компания системно не вносит арендную плату. Закон
278
11 февраля 2020 22:22
Пластическим хирургом была оказана некачественная медицинская помощь нескольким женщинам. Закон
374
11 февраля 2020 22:16
Она вынуждена каждый день ездить в онкодиспансер, чтобы получать по одной таблетке выписанного ей жизненно важного препарата. Закон
336
Происшествия
14 февраля 2020 17:42
Всего на борту находились семь пассажиров и трое членов экипажа. Происшествия
70
14 февраля 2020 13:59
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Происшествия
159
14 февраля 2020 13:52
При этом качество заливки катка оставляет желать лучшего. Происшествия
138
Криминал
14 февраля 2020 13:48
Велосипед с осени прошлого года находился в подъезде. Криминал
132
14 февраля 2020 11:30
Возбуждено уголовное дело о вандализме. Криминал
151
14 февраля 2020 11:14
Изъятым веществом является мефедрон массой более 12 кг. Криминал
155
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
190
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
678
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2583
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1019
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2089
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1604
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
432
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1203
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1700
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1709
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2050
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3168
Мероприятия