При столкновении катера и лодки на Волге утонула самарская певица Юлия Гольдина
23 июня 2019 16:27
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На борту катера находилось двое мужчин. Они не пострадали.
Мотолодка «Казанка», на которой находились 5 человек, затонула. Четверых молодых людей 1984, 1990, 1990 и 1997 годов рождения вытащил из воды очевидец, который проходил мимо на своей мотолодке.
Девушка 1991 года рождения, которая находилась на борту «Казанки», после столкновения пропала.
Пропавшей оказалась известная самарская певица Юлия Гольдина, сообщают ее знакомые в соцсетях.
Как сообщает Волга Ньюс со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области, в воскресенье, 23 июня, в 14:55 тело пропавшей было извлечено из реки Волга.
Фото: ПСС СО
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