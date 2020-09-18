При пожаре в тольяттинской квартире спасена женщина

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На месте происшествия горели домашние вещи в прихожей однокомнатной квартиры на площади пять кв. м.

В четверг, 17 сентября, в 16:20 в пожарную охрану Тольятти поступило сообщение о возгорании в доме № 24 на бульваре Космонавтов в Автозаводском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в прихожей однокомнатной квартиры на площади пять кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 17 человек, которые ликвидировали пожар в 16:36.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что во время тушения пожарные спасли 47-летнюю женщину.

Сейчас обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются, пишет Волга Ньюс.