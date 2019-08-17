При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

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Также известно, что госпитализированы минимум десять человек.Пожар начался в ночь на субботу предположительно, на втором этаже. В здании находились 200 человек, большую часть из них эвакуировали.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности"."Токио Стар" располагается в здании бывшего трамвайного депо на Водопроводной улице. Гостиница считается одной из самых дешевых в городе: цены за проживание в номере без окна начинаются от 350 гривен (около 918 рублей) за ночь.Фото: pixabay.com