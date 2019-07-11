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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погибла женщина-охранник

11 июля 2019 17:51
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Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Как уточнил собеседник агентства, скончалась женщина-охранник, она не успела выбраться из огня.

По предварительной информации, в результате пожара 13 человек пострадали.

"Из них двенадцати помощь оказана амбулаторно на месте, один человек доставлен вертолетом в ожоговый центр больницы № 2 Подольска", — уточнил представитель экстренных служб.

Причиной пожара стал прорыв газопровода, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на замглавы МЧС Илью Денисова.

Как уточнил замминистра, газопровод принадлежит компании "Мосгаз" и находится за пределами станции.

Возгорание уже ликвидировано, спасатели продолжают тушить отдельные очаги, угрозы населению Москвы и области нет, добавил Денисов.

Очевидцы рассказывали, что столб огня утром достигал 50 метров. Как сообщили в областном главке МЧС, огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку, но уже за пределами ТЭЦ. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. Ущерб, по предварительным подсчетам, составил минимум 150 миллионов рублей.
 
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