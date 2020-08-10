Пресечено незаконное проведение азартных игр в помещении магазина в Самаре

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При проведении комплекса оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечении фактов организации незаконной игорной деятельности, сотрудники подразделения ОЭБ и ПК Управления МВД России по городу Самаре получили оперативную информацию о том, что в помещении торговой точки, расположенной в п. Красная Глинка, функционирует незаконное игорное оборудование.Полицейские провели оперативные мероприятия, в результате которых обнаружили и изъяли игровой автомат, расположенный в торговом зале магазина. Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности – ранее не судимый житель областного центра 1969 года рождения.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.