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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на Волгина

30 июля 2019 21:53
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В 21:27 объявлена локализация пожара. Пострадавших нет.
Напомним, в 18:27, 30 июля, поступило сообщение о пожаре по адресу в Самаре  на улице Волгина.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение двух частных жилых домов и надворных построек на общей площади 1800 квадратных метров, объявлен повышенный ранг вызова № 3, на место направлены дополнительные подразделения. Существовала угроза распространения огня на соседние дома.

К месту пожара прибыл пожарный поезд.

На ликвидацию пожара привлекаются 116 человек личного состава и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекаются 70 человека личного состава и 24 единицы техники.

В 21:27 объявлена локализация пожара.

Пострадавших нет, передает пресс-служба облМЧС. 
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