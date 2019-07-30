Пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на Волгина

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Напомним, в 18:27, 30 июля, поступило сообщение о пожаре по адресу в Самаре на улице Волгина.По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение двух частных жилых домов и надворных построек на общей площади 1800 квадратных метров, объявлен повышенный ранг вызова № 3, на место направлены дополнительные подразделения. Существовала угроза распространения огня на соседние дома.К месту пожара прибыл пожарный поезд.На ликвидацию пожара привлекаются 116 человек личного состава и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекаются 70 человека личного состава и 24 единицы техники.В 21:27 объявлена локализация пожара.Пострадавших нет, передает пресс-служба облМЧС.