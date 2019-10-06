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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пожарно-спасательные подразделения СО ведут борьбу с природными пожарами

6 октября 2019 21:22
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Большинство пожаров возникает в местах отдыха, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты.
6 октября, в 14:29, в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о горении порубочных остатков и сухой травы в 57 квартале Самарского лесничества в Волжском районе.

В связи с увеличением площади пожара до 750 кв. м., по причине порывистого ветра, к месту направлены дополнительные силы и средства: пожарные подразделения 3 отряда ФПС по Самарской области, служба пожаротушения ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области, служба пожаротушения Центра ГО, ПБ, ЧС, пожарно-спасательная часть № 159 ПСО № 46 противопожарной службы Самарской области, ГБУ «Самаралес». Всего для ликвидации пожара привлечены 69 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России - 57 человек, 8 ед. техники. Погибших и пострадавших нет.

Сегодня же, в 18:40, в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 24 квартале Тольяттинского городского лесничества Центрального района Тольятти. Площадь пожара составляет 1,9 га. Для ликвидации пожара привлечены 25 человек, 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек, 6 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Производится опашка места пожара.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что основным виновником лесных пожаров является человек – его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах отдыха, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты.

С целью недопущения пожара в природной среде, запрещается:

- бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костер в густых зарослях и в хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;
- оставлять в лесу самовозгораемые материалы: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в ясную погоду может - сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
- поджигать камыш;
- разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
- оставлять костер горящим после покидания стоянки.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «101», сотовая связь «101» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.


Фото:    пресс-служба облМЧС
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