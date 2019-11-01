Пожар в двухэтажном частном доме на улице Охотничья в Самаре тушили 62 спасателя

119

Пожар в двухэтажном частном доме на улице Охотничья в Самаре тушили 62 спасателяВ 12:16, 1 ноября, года в Центр управления в кризисных ситуациях Самарской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме по ул. Охотничья, 61.По прибытии пожарно-спасательных подразделений, по повышенному рангу "1-БИС", установлено, что происходит горение квартиры на площади 110 м.кв.В 12:33 объявлена локализация пожара.В 12 :46 пожар ликвидирован.Погибших и пострадавших нет.Для ликвидации пожара привлекались 62 человека личного состава и 16 единиц техники.Причина пожара уточняется, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧ