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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пожар в двухэтажном частном доме на улице Охотничья в Самаре тушили 62 спасателя

1 ноября 2019 14:12
119
Погибших и пострадавших нет.
Пожар в двухэтажном частном доме на улице Охотничья в Самаре тушили 62 спасателя
В 12:16, 1 ноября, года в Центр управления в кризисных ситуациях Самарской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме по  ул. Охотничья, 61.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений, по повышенному рангу "1-БИС", установлено, что происходит горение квартиры на площади 110 м.кв.

В 12:33 объявлена локализация пожара.

В 12 :46 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались 62 человека личного состава и 16 единиц техники.

Причина пожара уточняется, передает пресс-служба облМЧС. 



Фото:   пресс-служба облМЧ
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