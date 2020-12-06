Пожар на ростовском рынке стал причиной роскошного фейерверка

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Видео со взрывающейся пиротехникой распространилось по сети.

Утром 6 декабря в результате пожара на ростовском рынке "Классик" на улице Малое Зеленое Кольцо в небо над городом взмыли сотни фейерверков, так как загорелся павильон с пиротехническими изделиями. Фото и видео с неожиданным салютом разошлись по сети.

По данным регионального главка МЧС, пострадавших при инциденте нет, пожару присвоена высокая степень сложности. Площадь возгорания уже превысила 2 тысячи метров.

На месте происшествия работают 134 человека и 44 единицы спецтехники, сообщает anews.com.