Пожар на ростовском рынке стал причиной роскошного фейерверка

Видео со взрывающейся пиротехникой распространилось по сети.
Утром 6 декабря в результате пожара на ростовском рынке "Классик" на улице Малое Зеленое Кольцо в небо над городом взмыли сотни фейерверков, так как загорелся павильон с пиротехническими изделиями. Фото и видео с неожиданным салютом разошлись по сети.
По данным регионального главка МЧС, пострадавших при инциденте нет, пожару присвоена высокая степень сложности. Площадь возгорания уже превысила 2 тысячи метров.
На месте происшествия работают 134 человека и 44 единицы спецтехники, сообщает anews.com.
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