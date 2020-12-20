Пожар на открытии главной елки Украины мог устроить мэр Киева

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Пожар на церемонии открытия главной елки в центре украинской столицы оказался связан с мэром Киева Виталием Кличко, передает ТАСС.

Как ранее сообщала Государственная служба по ЧС в Telegram, вечером 19 декабря на Софийской площади зажгли бенгальские огни, после чего пламя перекинулось на гирлянду, которая украшала дерево. По данным ТАСС, пиротехнику зажег как раз Виталий Кличко.

Пламя удалось потушить оперативно, пострадавших не было. Видео с горящей елкой разошлось по сети.

Скриншот: видео очевидцев