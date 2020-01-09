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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Появилось видео пожара на НПЗ ЛУКОЙЛа в Ухте

9 января 2020 22:34
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Площадь пожара на промышленном объекте составила, по предварительным данным, не менее 1 тыс. кв. м.
В социальных сетях появилось видео пожара на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Коми, принадлежащем ЛУКОЙЛу, передает РБК.

Площадь пожара на промышленном объекте ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в городе Ухта Республики Коми составила, по предварительным данным, не менее 1 тыс. кв. м. На кадрах видны две яркие вспышки на горизонте.

Сообщение о возгорании установки гидродепарафинизации дизельного топлива поступило в МЧС по региону в 16:55 мск. Пожару присвоен третий ранг сложности. На место ЧП направился пожарный поезд. Угрозы для населения нет, в целях безопасности граждан сотрудники экстренных служб приняли решение эвакуировать ТРЦ «Ярмарка», расположенный на Строительной улице.

Информация о пострадавших уточняется. Предположительно, один человек получил легкие травмы, его госпитализировали. По факту возгорания на НПЗ следователи управления СКР по Коми начали доследственную проверку.




Фото: МЧС РФ/РБК


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Комментарии


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