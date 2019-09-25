Появилось видео из аэропорта Барнаула, где сел самолёт с горящим шасси

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В распоряжении Лайфа оказались кадры из аэропорта Барнаула, где сел Boeing 767 авиакомпании Azur Air с горящим шасси. Известно, что самолёт прилетел из вьетнамского города Камрань.На кадрах видно, что после приземления на взлётно-посадочной полосе царила паника — слышны голоса напуганных людей, которые зовут родных и знакомых. У борта стоят кареты скорой помощи.Как удалось выяснить Лайфу, во время посадки у лайнера загорелась правая стойка шасси. По уточнённым данным, на борту в момент ЧП находилось более 330 пассажиров и десять членов экипажа. К счастью, обошлось без пострадавших.Фото: pixabay