Появились фото совершившего жесткую посадку в Анталье самолета Nordwind
10 января 2020 23:17
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На снимках видны вмятины и отверстия в обшивке лайнера, поврежден фюзеляж в районе шасси. Также есть фотографии повреждений, которые образовались непосредственно в салоне самолета в результате жесткой посадки.
Утром 10 января самолет Airbus A321-200 совершил жесткую посадку в аэропорту турецкой Антальи «из-за сдвига ветра». «При уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи с дальнейшим уходом и благополучным приземлением», — объяснили РБК в пресс-службе Nordwind.
На борту во время выполнения рейса Москва — Анталья были только члены экипажа, рейс выполнялся без пассажиров. В результате происшествия пострадавших нет.
Фото из открытых источников
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