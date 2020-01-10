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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Появились фото совершившего жесткую посадку в Анталье самолета Nordwind

10 января 2020 23:17
77
В результате происшествия пострадавших нет.
На сайте Airport Haber и в Twitter Breaking Aviation News опубликованы фотографии последствий жесткой посадки самолета Airbus A321-200 российской авиакомпании Nordwind в Анталье, передает РБК.

На снимках видны вмятины и отверстия в обшивке лайнера, поврежден фюзеляж в районе шасси. Также есть фотографии повреждений, которые образовались непосредственно в салоне самолета в результате жесткой посадки.

Утром 10 января самолет Airbus A321-200 совершил жесткую посадку в аэропорту турецкой Антальи «из-за сдвига ветра». «При уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи с дальнейшим уходом и благополучным приземлением», — объяснили РБК в пресс-службе Nordwind.

На борту во время выполнения рейса Москва — Анталья были только члены экипажа, рейс выполнялся без пассажиров. В результате происшествия пострадавших нет.



Фото из открытых источников








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Комментарии


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