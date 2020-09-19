Появилась предварительная версия гибели людей на грузовой пристани в Рождествено

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Машина стояла в нескольких метрах от края пристани, потом по неустановленным причинам покатилась со включенным двигателем и упала в воду.

Средневолжским линейным управлением МВД России на транспорте проводится проверка по факту падения автомобиля в воду у грузовой пристани села Рождествено, в результате чего погибли два находившиеся в нем человека, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.

По данным ведомства, прибывшие на место происшествия полицейские установили, что с пристани, служащей для заезда и выезда автомобилей на грузовой паром, упал в воду легковой автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Они не смогли выбраться из машины после падения в воду, в результате чего погибли.

"По предварительным данным, до ЧП машина стояла в нескольких метрах от края пристани, потом по неустановленным причинам покатилась со включенным двигателем и упала в воду. На момент происшествия паромная переправа не производилась. Личности погибших установлены", — отметили в Средневолжском управлении МВД России на транспорте.

Напомним, в утонувшем около Рождествено автомобиле погибла депутат собрания представителей Волжского района 58-летняя Татьяна Усова.

Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку, все обстоятельства случившегося устанавливаются.