Потерпевший крушение вертолет под Вологдой достали из воды

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Вертолет, потерпевший крушение вблизи деревни Бобровское Вологодской области, обнаружили и подняли из воды, тел погибших в нем не оказалось. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"Вертолет достали из воды, но тел в нем не обнаружено. Поиски погибших продолжаются, судьба троих человек остается неизвестной", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Ксения Колотилова.

По данным ГУ МЧС, в 12:10 мск во вторник поступило сообщение, что в реку Сухону в районе населенного пункта Бобровское Нюксенского района упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44. Он принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз". Вертолет задел ЛЭП, оборвал провода и упал в воду, при этом три деревни на время были обесточены.

В СК добавили, что вертолет следовал по маршруту Вологда - Великий Устюг. Позже на месте ЧП нашли документы четырех человек - бывшего заместителя губернатора Вологодской области, ныне гендиректора АО "Дед Мороз", совладельца компании "Аэросоюз", которой принадлежит вертолет, бухгалтера компании и пилота. Тело гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева обнаружили, его опознала супруга.

Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Фото скриншот видео / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Вологодской области/ТАСС