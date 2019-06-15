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После массовой драки в селе Чемодановка в полицию доставили более 170 человек

15 июня 2019 15:58
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В результате драки один из жителей Чемодановки погиб, а его односельчане организовали народный сход и заблокировали федеральную трассу.
В Пензенской области после массовой драки в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек, еще четверо пострадали, в отделения полиции были доставлены 174 человека, трое из них задержаны, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, передает РБК.

В ведомстве заявили, что еще не установили всех участников конфликта и очевидцев. «С этой целью в настоящее время в органы внутренних дел доставлено 174 лица», — говорится в сообщении.

После массовой драки правоохранители опросили свидетелей, провели обыски, провели девять осмотров места происшествия и назначили несколько экспертиз, «что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки — участников конфликта».

Уголовное дело переквалифицировано на более тяжкие статьи — об убийстве и покушении на убийство, совершенными группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Ранее дело было открыто по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)

Массовая драка произошла в Чемодановке 13 июня. По данным СК, между жителями села произошел бытовой конфликт. Местные жители писали в соцсетях, что конфликт начался после того, как к пруду в селе пришли цыгане и «начали приставать к детям», указывают местные издания «Пенза-Взгляд» и «Комсомольская правда».

Один из участников конфликта был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, он скончался в больнице. 14 июня жители села вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». По данным властей, в акции участвовали около 1,5 тыс. человек, к жителям Чемодановки приезжал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как дополняет РБК, в Чемодановке решили создать отделение полиции после драки с убийством. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил помочь региональному управлению МВД в создании отделения полиции в селе Чемодановка, где в результате массовой драки один человек погиб, сообщается на сайте правительства области.

По словам губернатора, после народного схода, который жители Чемодановки провели на следующий день после драки, он получил от них много претензий на «совместное проживание» в селе. Претензии будут рассмотрены, а необходимые мероприятия проведут в рамках закона, говорится в сообщении.

Кроме того, Белозерцев посоветовал временно приостановить продажу алкоголя на территории Чемодановского сельсовета.











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