После массовой драки в селе Чемодановка в полицию доставили более 170 человек
15 июня 2019 15:58
101
В ведомстве заявили, что еще не установили всех участников конфликта и очевидцев. «С этой целью в настоящее время в органы внутренних дел доставлено 174 лица», — говорится в сообщении.
После массовой драки правоохранители опросили свидетелей, провели обыски, провели девять осмотров места происшествия и назначили несколько экспертиз, «что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки — участников конфликта».
Уголовное дело переквалифицировано на более тяжкие статьи — об убийстве и покушении на убийство, совершенными группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Ранее дело было открыто по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)
Массовая драка произошла в Чемодановке 13 июня. По данным СК, между жителями села произошел бытовой конфликт. Местные жители писали в соцсетях, что конфликт начался после того, как к пруду в селе пришли цыгане и «начали приставать к детям», указывают местные издания «Пенза-Взгляд» и «Комсомольская правда».
Один из участников конфликта был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, он скончался в больнице. 14 июня жители села вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». По данным властей, в акции участвовали около 1,5 тыс. человек, к жителям Чемодановки приезжал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Как дополняет РБК, в Чемодановке решили создать отделение полиции после драки с убийством. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил помочь региональному управлению МВД в создании отделения полиции в селе Чемодановка, где в результате массовой драки один человек погиб, сообщается на сайте правительства области.
По словам губернатора, после народного схода, который жители Чемодановки провели на следующий день после драки, он получил от них много претензий на «совместное проживание» в селе. Претензии будут рассмотрены, а необходимые мероприятия проведут в рамках закона, говорится в сообщении.
Кроме того, Белозерцев посоветовал временно приостановить продажу алкоголя на территории Чемодановского сельсовета.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
14 июня 2019 23:52
Согласно решению суда она должна будет отчислять четвёртую часть своего заработка на содержание дочери. Закон
288
14 июня 2019 16:16
После допроса 15-летнего Арсения задержали. Закон
352
14 июня 2019 13:58
Сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с «Тольяттиазота». Закон
377
13 июня 2019 18:38
Новый приговор повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации действий футболистов. При этом суд сохранил срок наказания для... Закон
257
13 июня 2019 16:42
По предварительным данным, Музраева арестовали по подозрению в организации покушения на губернатора Волгоградской области. Закон
361
13 июня 2019 14:39
По версии следствия, 9 июня 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года... Закон
286
11 июня 2019 21:20Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться наказания полицейских, задержавших Голунова
Они отстранены от исполнения служебных обязанностей. Закон
268
Происшествия
15 июня 2019 15:58
В результате драки один из жителей Чемодановки погиб, а его односельчане организовали народный сход и заблокировали федеральную трассу. Происшествия
100
14 июня 2019 22:27
В убийстве обвиняют мужчину, который также открыл огонь по заместителю шерифа. Ему вменяют и серию ограблений. Жертва — Дмитрий Кольцов — выступал в составе... Происшествия
295
14 июня 2019 14:48
В связи со сложными погодными условиями, сильными порывами ветра и высокой температурой пожар быстро распространялся, местами переходя в «верховой». Происшествия
352
Криминал
15 июня 2019 11:49
Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Криминал
160
14 июня 2019 11:40
Во время происшествия мать ребёнка находилась на работе. Криминал
272
14 июня 2019 10:52
Ей может грозить до четырех лет лишения свободы. Криминал
200
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
339
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
329
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
305
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
394
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
393
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
339
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
263
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
558
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
576
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
335
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
632
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
558
Мероприятия