После лобового столкновения двух легковых автомобилей в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей 

15 сентября в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Сызранском районе помощь спасателей потребовалась водителю и пассажиру ВАЗ 2110.
Они оказались зажатыми в салоне аварийного автомобиля.
Авария двух транспортных средств произошла на 28 километре автодороги Старая Рачейка- Смолькино.
На место происшествия были направлены спасатели поисково-спасательного отряда Сызрани.
Пострадавших извлекли из деформированного кузова автомобиля.
Им была оказана медицинская помощь бригадой врачей.
Водитель ВАЗ 2112 доставлен в больницу сотрудниками скорой медицинской помощи, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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