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После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
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После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело

24 августа 2020 19:55
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В числе погибших двое детей. Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка и упала.
Следователи возбудили уголовное дело после гибели в поселке под Воронежем пяти человек, в том числе двух детей, передает ТАСС. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"По данному факту Новоусманским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Ход расследования взят на контроль прокуратурой области", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье около 19:00 в поселке совхоза "Воронежский" в Новоусманском районе. Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка и упала. Пытаясь спасти ребенка, в яму спрыгнули мать, отец, восьмилетняя сестра и соседи.

В результате ЧП погибли пять человек. Еще одного пострадавшего мужчину спасателям удалось вытащить из ямы, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Люди погибли от отравления метанолом. 


Фото из открытых источников
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