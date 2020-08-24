После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело

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"По данному факту Новоусманским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Ход расследования взят на контроль прокуратурой области", - говорится в сообщении.Инцидент произошел в воскресенье около 19:00 в поселке совхоза "Воронежский" в Новоусманском районе. Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка и упала. Пытаясь спасти ребенка, в яму спрыгнули мать, отец, восьмилетняя сестра и соседи.В результате ЧП погибли пять человек. Еще одного пострадавшего мужчину спасателям удалось вытащить из ямы, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Люди погибли от отравления метанолом.Фото из открытых источников