Помощник пропавшего в Сирии россиянина узнал об охоте боевиков на него

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По словам Ваганова, Мельников перестал выходить на связь с 02:00 8 августа. «Он переходил границу в районе Эль-Аси и Салькина. В районе имеется река», — рассказал помощник. Он уточнил, что через источники на месте удалось выяснить, что Мельников, по данным на 14 августа, жив.«Он, а также группа, с которой Олег работает, выполнила свои задачи. Однако что-то произошло. Местные банды получили информацию о том, что в группе находится русский. Они устроили своего рода охоту. Есть информация, что за любую информацию о местонахождении Олега бандиты готовы заплатить. Однако точной цифры мы не знаем. В целях безопасности Олег и группа нашла убежище. В данный момент они скрываются. Выйти на связь они также не могли по данной причине», — сообщил Ваганов. Он уточнил, что задача группы Мельникова в Идлибе состояла в поиске и эвакуации двоих детей гражданки Казахстана.О пропаже в районе Идлиба Мельникова и его коллег стало известно 9 августа. Ваганов сообщил, что Мельников пропустил три назначенных сеанса связи. По правилам «Альтернативы», это обязывает группу официально извещать о пропаже волонтера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российское посольство в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения россиянина.Движение «Альтернатива» помогает освобождать людей, попавших в трудовое рабство, спасает жертв сексуальной эксплуатации, «мафии» нищих. В последние месяцы организация сосредоточила свою деятельность на Ближнем Востоке, занимаясь спасением выходцев из России и СНГ от семейного рабства.Фото: oleg___melnikov / VK/РБК