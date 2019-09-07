Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
7 сентября 2019 20:27
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Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения.
По информации РЕН ТВ, мужчина несколько лет назад приехал в Россию из Казахстана на заработки. Но у него украли документы и обманули с зарплатой. С тех пор он проживал в шалаше в лесу. Подозреваемый не знал, в чей дом он пробрался.
Инцидент произошел в ночь на пятницу в городском округе Истра. Преступник проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.
По словам пострадавшей, нападавший был в маске и перчатках.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование находится на контроле у руководства ведомства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина проинформировали о нападении.
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