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Полиция разыскивает пропавшую в Новосибирской области семью с двумя детьми

20 декабря 2020 15:59
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Они не выходят на связь с 17 декабря.

Полиция ищет пропавшую из Новосибирска три дня назад семью с двумя маленькими детьми, передает ТАСС. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении МВД по Новосибирской области.

"На данный момент установлено, что семья вылетела в Москву. Продолжаются мероприятия, направленные на установление их местонахождения. Обстоятельства, по которым граждане не выходят на связь, выясняются", - сообщили в ведомстве.

В официальной группе поискового отряда "Лиза Алерт" по Новосибирской области сообщалось, что семья с детьми - мужчина в возрасте 28 лет, женщина 30 лет, а также две девочки в возрасте одного года и пяти лет - 17 декабря уехала из Ленинского района Новосибирска на автомобиле Cadillac Escalade черного цвета, после чего перестала выходить на связь.

 

Фото:     Владимир Гердо/ТАСС

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