Полиция освободила еще двух заложников из банка в Грузии

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Сотрудникам МВД Грузии в результате переговоров удалось освободить еще двух человек, удерживаемых в качестве заложников мужчиной, захватившим филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), передает ТАСС. Об этом в среду сообщил журналистам замглавы МВД Владимир Борцвадзе.

"В результате переговоров (с преступником) два заложника освобождены. Переговоры активно продолжаются. Министерство внутренних дел делает все возможное для того, чтобы все заложники в целости и сохранности вернулись домой", - сказал Борцвадзе, отказавшись от разглашения деталей переговоров.

В МВД также не стали комментировать точное число людей, находящихся на данный момент в заложниках в банке. По подсчетам СМИ, мужчина удерживает по меньшей мере еще 16 человек.

Неизвестный мужчина в среду днем ворвался в здание "Банка Грузии" в Зугдиди на проспекте Звиада Гамсахурдии и взял в заложники работников и посетителей банка. Грузинские СМИ сообщают, что он требует денег, а также безопасного выхода из здания. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и отряды специального назначения. В Зугдиди прибыл и глава МВД республики Вахтанг Гомелаури.

МВД расследует случившееся по статьям "Разбой", "Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "Захват заложника".

Фото: соцсети