Полиция нашла голого ребёнка на остановке в Москве. Оказалось, он ночью сбежал из дома ради красного автобуса

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В Москве, на Щёлковском шоссе, полицейские ночью обнаружили на остановке мальчика, который был одет только в нижнее бельё и ботинки и находился без сопровождения взрослых. Об этом Лайфу сообщил источник. Побег малыша из дома попал на видео.

Ребёнок назвал лишь имена родителей, а адрес дома сказать не смог. Он пояснил, что на улицу выбежал, потому что хотел увидеть красный автобус. Мальчика доставили в пункт полиции, а позже направили в больницу как безнадзорного.

Выяснилось, что пока пятилетний ребёнок бегал по шоссе и общался с правоохранителями, вся его семья спала. Пропажу мальчика родители заметили только в семь часов утра, обнаружив открытой входную дверь. Они тут же бросились на поиски сына и стали звонить в экстренные службы.

Отмечается, что мальчик в семье приёмный, как и его старший брат. Помимо них у супругов четверо родных детей. Мать работает воспитателем в частном саду, а отец — священнослужитель в церкви. Семья благополучная и на учёте никогда не состояла. Правоохранители в данный момент проводят проверку по факту случившегося, с родителями побеседовали в профилактических целях.