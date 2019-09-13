Полиция СО просит помощи в розыске пятерых опасных преступников

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Как пояснил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн: «Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. На месте происшествия сотрудниками полиции проведен осмотр, поквартирные обходы близлежайших домов,торговых и общественных организаций, устанавливаются очевидцы и владельцы автотранспорта (с видеорегистраторами), которые могли находиться в указанное время рядом с торговой точкой. Проверяются лица, ранее судимые за аналогичные преступления. Просмотрены и изъяты записи с камер наружного наблюдения по вероятным путям передвижения злоумышленников. Составлены и доведены до личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировки с описанием примет подозреваемых».Приметы подозреваемых:1) Муж., 17-19 лет, славянской внешности, 170-175 рост, спортивного телосложения, короткие светлые волосы – модельная стрижка, куртка-ветровка черного цвета, футболка белого цвета с черным узором, шорты джинсовые синего цвета до колена, кроссовки черные с логотипом «Найк» белого цвета;2) Муж., 17-19 лет, славянской внешности, 170-175 рост, спортивного телосложения, короткие светлые волосы – модельная стрижка, спортивная кофта черного с длинными рукавами и логотипом «Найк» на груди справой стороны, а так же нашивками на правой стороне груди и рукавах, тряпичные шорты до колена красного цвета, кроссовки разноцветные с подошвами белого цвета;3) Муж., 17-19 лет, славянской внешности, 170-175 рост, спортивного телосложения, короткие светлые волосы, футболка синего цвета с надписями белого цвета на груди, шорты серого цвета с рисунком виде темных пятен, кроссовки черного цвета;4) Муж., 17-19 лет, похож на татарина или азиата, 170-175 рост, спортивного телосложения, короткие темные волосы, спортивная кофта красного цвета,на груди вставка белого цвета, на плечах вставка черного цвета с надписью белого цвета «Россия», шорты тряпичные черного цвета, кроссовки черного цвета.5) Муж., 17-19 лет, славянской внешности, 170-175 рост, худощавого телосложения, волосы темные средней длинны, футболка темного цвета, штаны темного цвета, кроссовки темного цвета.Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях разыскиваемых или о ихместонахождении, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-27, 93-45-45; 93-63-12 или 020(102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области