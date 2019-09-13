Полиция СО просит помощи в розыске пятерых опасных преступников
13 сентября 2019 15:54
101
Как пояснил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн: «Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. На месте происшествия сотрудниками полиции проведен осмотр, поквартирные обходы близлежайших домов,
торговых и общественных организаций, устанавливаются очевидцы и владельцы автотранспорта (с видеорегистраторами), которые могли находиться в указанное время рядом с торговой точкой. Проверяются лица, ранее судимые за аналогичные преступления. Просмотрены и изъяты записи с камер наружного наблюдения по вероятным путям передвижения злоумышленников. Составлены и доведены до личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировки с описанием примет подозреваемых».
Приметы подозреваемых:
1) Муж., 17-19 лет, славянской внешности, 170-175 рост, спортивного телосложения, короткие светлые волосы – модельная стрижка, куртка-ветровка черного цвета, футболка белого цвета с черным узором, шорты джинсовые синего цвета до колена, кроссовки черные с логотипом «Найк» белого цвета;
2) Муж., 17-19 лет, славянской внешности, 170-175 рост, спортивного телосложения, короткие светлые волосы – модельная стрижка, спортивная кофта черного с длинными рукавами и логотипом «Найк» на груди справой стороны, а так же нашивками на правой стороне груди и рукавах, тряпичные шорты до колена красного цвета, кроссовки разноцветные с подошвами белого цвета;
3) Муж., 17-19 лет, славянской внешности, 170-175 рост, спортивного телосложения, короткие светлые волосы, футболка синего цвета с надписями белого цвета на груди, шорты серого цвета с рисунком виде темных пятен, кроссовки черного цвета;
4) Муж., 17-19 лет, похож на татарина или азиата, 170-175 рост, спортивного телосложения, короткие темные волосы, спортивная кофта красного цвета,
на груди вставка белого цвета, на плечах вставка черного цвета с надписью белого цвета «Россия», шорты тряпичные черного цвета, кроссовки черного цвета.
5) Муж., 17-19 лет, славянской внешности, 170-175 рост, худощавого телосложения, волосы темные средней длинны, футболка темного цвета, штаны темного цвета, кроссовки темного цвета.
Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях разыскиваемых или о их
местонахождении, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-27, 93-45-45; 93-63-12 или 020(102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 сентября 2019 21:28
Сейчас Агеев находится в СИЗО Твери, но скоро будет доставлен в колонию на Ямале. Закон
326
11 сентября 2019 19:13
От отбытия наказания г-н Кондалов освобожден по амнистии ко Дню Победы, судимость с него снята. Закон
927
11 сентября 2019 10:52
Судебные приставы привлекли его к административной ответственности. Закон
202
10 сентября 2019 13:23
Кадровый голод был предсказуем: часть судей облсуда перешли в недавно созданный 6-й Кассационный суд, возглавляемый Александром Ефановым. Закон
566
9 сентября 2019 19:39
Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. Закон
234
9 сентября 2019 15:35
Возбуждено уголовное дело. Закон
330
5 сентября 2019 23:43
10 августа Котов был на несогласованной акции в центре Москвы и игнорировал законные требования сотрудников полиции. Закон
313
Происшествия
13 сентября 2019 15:54
Пятеро неизвестных молодых людей в Тольятти избили местного жителя. После чего потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где он скончался. Происшествия
100
13 сентября 2019 14:00
Певец официально попросил прощения у самарцев. Происшествия
135
13 сентября 2019 13:52
В здании почувствовали запах дыма. Происшествия
136
Криминал
13 сентября 2019 13:49
Его обвиняют в превышении должностных полномочий, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и получении взятки. Криминал
109
13 сентября 2019 09:37
По данным оперативников, мужчина нигде не работает, ранее был судим за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Криминал
133
12 сентября 2019 12:26
В этом году в ряде российских регионов участились случаи безвестного исчезновения детей. Криминал
235
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
419
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
265
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
776
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
318
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
573
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
412
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
666
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
897
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1075
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
530
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2302
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
469
Мероприятия