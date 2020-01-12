Полицейские ищут очевидцев и водителя, скрывшегося с места ДТП в Сызранском районе

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Водитель автомобиля, со слов очевидцев, предположительно, марки Chevrolet Niva, не оказав помощи пострадавшим, скрылся с места ДТП.Пассажиры ВАЗ 2111: женщина 1988 года рождения и несовершеннолетняя 2011 года рождения получили ушибы, осмотрены фельдшером скорой медицинской помощи на месте ДТП, от госпитализации отказались.Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, установление и опрос очевидцев. Осуществляется комплекс мероприятий, направленный на розыск водителя, участвовавшего в ДТП, и установление возможных свидетелей.Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, а также всех кто располагает информацией о месте нахождения автомобилей с характерными механическими повреждениями передней части просим обратиться в ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» по телефонам (8464) 33-38-66, 8-987-937-65-57. В любом регионе России по тел. 020 (102) или в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность гарантируется, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области