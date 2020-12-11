Пойман 26-летний Сызранец, находящийся в федеральном розыске

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В ходе сопровождения пассажирского поезда сообщением «Москва – Нижневартовск» при проверке документов транспортные полицейские выявили пассажира, разыскиваемого сотрудниками УМВД по городу Кирову за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Установлено, что разыскиваемый скрывался от правоохранителей с октября 2020 года. Мужчина гостил у своих знакомых в городе Кирове и, воспользовавшись гостеприимством, совершил хищение денежных средств в крупном размере. После чего, вернувшись в город Сызрань Самарской области, подозреваемый сменил паспорт. Также известно, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в том числе в городе Сызрани.

Злоумышленник планировал добраться железнодорожным транспортом до города Ижевска, но был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Информация передана инициаторам розыска.