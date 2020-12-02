Похитителя канализационных люков будут судить в Самарской области

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В Большечерниговском районе направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении хищения металлических крышек канализационных люков.

При проверке пунктов приема лома черных металлов полицейские выяснили, что накануне местный житель сдал в один из пунктов приема металла похищенные канализационные люки. Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался безработный местный житель 1984 года рождения.

Мужчину задержали. В ходе опроса он признался, что похищенное сдал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.