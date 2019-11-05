Похитительнице породистого кота на Урале грозит пять лет тюрьмы

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— Заявитель пояснил, что он приобрёл домашнее животное за 55 тысяч рублей, но, так как у детей началась аллергия на шерсть, кота пришлось отвезти на работу, где за ним ухаживали и кормили работники организации, — уточнили в УМВД России по Тюменской области.Похитительницу Вени удалось поймать после просмотра записей с камер видеонаблюдения. На них видно, как 42-летняя жительница села Алымка зашла в сторожевую комнату на территории организации, украла кота и вместе с ним скрылась на автомобиле. Полицейские связались с подозреваемой, после чего та привезла Веню обратно.— Следователю женщина пояснила, что животное ей очень понравилось и она решила его похитить. В настоящее время злоумышленница свою вину признала. Кот по кличке Веня возвращён законному владельцу, — уточнили в управлении.Против подозреваемой возбуждено дело по статье "Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину". Она предусматривает до пяти лет заключения.