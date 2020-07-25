Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
25 июля 2020 18:27
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"Ребенок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая вывезла его в Калмыкию, сейчас женщина задержана", - сказал собеседник агентства.
В субботу пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту похищения неизвестным новорожденного из родильного отделения больницы в Сальске. Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования уголовного дела и организовала проверку организации работы медицинского учреждения.
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