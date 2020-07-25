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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

25 июля 2020 18:27
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Грудной ребенок, похищенный из роддома в городе Сальске Ростовской области, найден в Республике Калмыкия. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, подозреваемая в совершении преступления задержана.

"Ребенок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая вывезла его в Калмыкию, сейчас женщина задержана", - сказал собеседник агентства.

В субботу пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту похищения неизвестным новорожденного из родильного отделения больницы в Сальске. Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования уголовного дела и организовала проверку организации работы медицинского учреждения.
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Комментарии


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