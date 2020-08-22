Погибшей при взрыве газа в Ярославле оказалась преподаватель детской школы искусств

При взрыве в многоэтажном доме в Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств Елена Калошина, передает Лайф. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написала её коллега Ольга Ковалевская.
— С прискорбием сообщаем, что сегодня при взрыве газа на Батова, 5/2 погибла преподаватель ДШИ "Канцона", маг преподавания предмета "История изобразительного искусства" Калошина Елена Александровна. Вечная память! — сообщила Ковалевская.
Стоит отметить, что погибшая женщина являлась преподавателем высшей категории с педагогическим стажем около 27 лет. Из них 10 она работала в сфере культуры.
Фото: vk.com
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