Поджигатели автомашин опять оживились, жертвами их активности стали три иномарки

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Пироманы орудовали в трех муниципалитетах — Самаре, Тольятти и Сызрани. В Самаре пострадала Елена Головатюк — ей сожгли серебристую «Школу Октавию» 2011 года выпуска. Машина была припаркована у дома , где живет потерпевшая. По данным экспертов, очаг возгорания находился в передней части иномарки.В Тольятти по традиции жгут кроссоверы Porsche Cayenne. Недавно такую иномарку сожгли у собственницы тольяттинской фирмы «Музенидис Тревэл» Христины Хашириди. А теперь под раздачу попал пенсионер Поршин А.И. Его серый Porsche Cayenne 2007 года выпуска сожгли на парковке у дома №15Б на улице 40 лет Победы. На месте пожара найдены следы расплавленного пластика — видимо, остатки канистры с бензином.И другой пенсионер — некто Тюков А.П. — стал жертвой поджигателей в Сызрани. Его новенький черный Volkswagen Touareg подожгли ночью у дома №9 на проспекте Космонавтов. Поджигателя пытаются установить по камерам наблюдения.Фото: соцсети