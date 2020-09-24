 Подрядчик уничтожил барельефы на здании бывшего ресторана «Аквариум» в Самаре

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Материалы, собранные аудиторами, будут направлены властям.

В Самаре в ходе реставрационных работ памятника истории и культуры здания бывшего ресторана «Аквариум» уничтожили пять старинных барельефов на фасаде, выяснила Счетная палата Самарской области. Реставрации здания, построенного в начале 20-го века, стартовала в конце 2014 года. После нее сюда переедет Самарский театр кукол. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Культура», выполняет их региональное «Управление капитального строительства».

Аудиторы установили, что в нарушение федерального закона «Об объектах культурного наследия народов РФ» «УКС» не приняло меры по сохранению первоначальных элементов декоративного оформления главного фасада здания, допустило выполнение работ, повлекшее их уничтожение. Отчеты о материалах проверки направлены губернатору и в губдуму, кроме того, соответствующее информационное письмо получит и Минстрой, пишет ТРК Терра.

Фото: Комсомольская правда - Самара