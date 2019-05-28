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Подросток с топором напал на ученицу в школе в Саратовской области

28 мая 2019 15:55
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В пресс-службе министерства образования региона сообщили, что нападавший задержан.
Подросток пришёл в школу в Вольске Саратовской области с топором, передает life.ru. Им он ударил одну из учениц. Девочку в итоге госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за конфликта. Удар топором был нанесён по голове 12-летней девочке.

В пресс-службе министерства образования региона сообщили, что нападавший задержан.

"Подозреваемый в преступлении мальчик найден, с ним работает полиция", - сказал собеседник агентства, передает ТАСС.

Источник в экстренных службах области рассказал ТАСС, что свидетелей инцидента среди детей не было.

По поручению главы региона в Вольский район выехали министр здравоохранения Наталия Мазина, министр образования Ирина Седова, представители комиссии по делам несовершеннолетних.

Как уточнили агентству в Минздраве Саратовской области, в больницу к госпитализированной девочке направлена санавиация с врачами областной детской клинической больницы. В их составе находится сильный нейрохирург. 
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